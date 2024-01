Skeleton | dominio azzurro a St Moritz | Margaglio-Bagnis vincono anche la staffetta mista!

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo la gara individuale,laL’Italia domina la scena a Sankt(Svizzera) nel quarto appuntamento della Coppa del Mondo di2023-2024. Sul budello elvetico, con il sole che mano a mano andava a tramontare, il duo composto Valentinae Amedeosi è aggiudicato la gara, con il nativo di Vercelli che in precedenza aveva centrato il primo successo della sua carriera in Coppa del Mondo, nonchè il primo dell’Italia in assoluto (Olimpiadi escluse). Nella gara di coppia i nostri due portacolori hanno chiuso con il tempo complessivo di 2:22.11, dominando entrambe le me rifilando ben 89 centesimi di distacco a Germania 1 con Susanne Kreher e Axel Jungk. Completa il podio Germania 2 con Jacqueline Pfeifer ...