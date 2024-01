Simu Liu avverte tutti che ai People’s Choice Awards 2024 non ci saranno “battutacce su Taylor Swift”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) SaràLiu a presentare idi quest’anno, e visto quel che è accaduto ai Golden Globe, che ha fatto parlare tutto il web, l’attore ha già preannunciato in un tweet su X che non cibattute imbarazzanti su. Dopo l’annuncio ufficiale sui social come come conduttore deidi quest’anno, la star di Shang-Chi ha promesso che lascerà in pacenelle battute. “Non cisuai PCA, è una garanzia personale”, ha scritto Liu ieri sera sui suoi social media. Sappiamo...