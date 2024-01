“Silvio | la doggy bag no!” Lo show di Cruciani in ginocchio per Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/01/-bag.mp4 Forse ve lo siete perso (qui potete recuperarlo), ma ieri Nicola Porro e Giuseppesono intervenuti al 128° Consiglio Nazionale della Fabi con l’ormai consueta “Zanzara nella Zuppa“. Tanti i temi trattati, tutti di strettissima attualità come normale trattandosi di una rassegna stampa. Ma un argomento in particolare ha scaldato il conduttore del programma di Radio24, tanto da farlo mettere in. Saprete, forse, che una delle proposte di legge in discussione in Parlamento è quella di rendere obbligatoria la “bag“, cioè dovremo riportarci a casa il cibo quando andiamo al ristorante. Il tutto contro gli sprechi. Dopo aver letto l’ideona azzurra,si è rivolto a ...