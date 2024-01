Sicurezza prima di tutto | il Centro Turistico del Gran Sasso rassicura sull' efficienza della Funivia

"Non dà la certezza che il virus possa essere in incubazione" "Il tampone per Sars-CoV-2 non dà la certezza che il virus non sia in incubazione. E ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Il tampone per Sars-CoV-2 non dà la certezza che il virus non sia in incubazione. E farlo prima del cenone in famiglia può dare una ... (giornaledellumbria)

... questo dispositivo è progettato per durare nel tempo, garantendo ladei tuoi dati ... Non perdere altro tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 133,38 euro ,che le scorte a ...Gli attuali top di gamma (almeno per poco edel lancio dei successori S24) sono destinatari ...rilascio software mette al riparo i Samsung Galaxy S23 da numerosi problemi relativi alla. ...I sindacati alessandrini rinnovano il pressing sul governo dopo lo strappo con Arcelor Mittal e in attesa di un nuovo incontro: “La fabbrica è ai minimi ...Firenze, 12 gennaio 2024 – “Sono in crescita negli ultimi anni le aggressioni al personale sanitario. In Toscana i numeri parlano da soli e non possono essere ignorati. Serve il contributo di tutti pe ...