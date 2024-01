Sicilia | Schifani | ' nessuno stop da nuovo codice contratti pubblici | da inizio anno già 3 bandi'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Mentre in tutta Italia le nuove disposizioni introdotte a partire dal primo gennaio daldeistpressoché paralizzando l'attività delle grandi stazioni appaltanti, la Regionena, con la Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, prosegue senza rallentamenti e, in questi primi dodici giorni dell', ha già pubblicato treattraverso la propria piattaforma telematica, attenendosi scrupolosamente ai parametri introdotti in tema di digitalizzazione". Così il presidente della Regionena Renatoha voluto sottolineare il lavoro svolto, nonostante le difficoltà dovute alla riforma decisa dall'Anac, dagli uffici di piazza ...

... nonostante quanto accaduto nel 2022 inquando Nello Musumeci fu fatto da parte per far spazio a Renato(ma, spiegano dal Carroccio, era una situazione particolare e allora Musumeci, ...Hanno tagliato di 1,3 miliardi il Fondo di Sviluppo e Coesione, destinato ae Calabria, per ... perché di vero e proprio furto si tratta, fanno spallucce e si dicono soddisfatti,a ...Un'opportunità senza precedenti per il Mediterraneo, grazie al ruolo che svolge Arpa Sicilia, organismo di riferimento per il monitoraggio ...L'avvio di questo ambizioso progetto, con lo sblocco del bando per il recupero dell'ex Roosevelt, voluto dal Presidente della Regione Renato Schifani, offre un'opportunità senza precedenti per il Medi ...