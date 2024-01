Short track | Europei Danzica 2024 | venerdì ok per l’Italia | avanti tutti gli azzurri

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Italiani promossi nelche apre la tre giorni didi. La Nazionale tricolore guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari si gode un percorso netto nei turni preliminari della rassegna continentale.gliinfatti hanno superato il primo scoglio. Passaggio del turno quindi sia per la staffetta maschile – seconda dietro l’Ungheria nella batteria dei quarti di finale e opposta domani in semifinale a Ungheria, Polonia e Bulgaria – che per quella mista, che si presenta sul ghiaccio con Chiara Betti (Fiamme Gialle), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Questi ultimi, primi ...