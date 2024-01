Sgarbi indagato | perquisite le case e sequestrato il quadro di Manetti

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I carabinieri del nucleo tutela patrimonio hanno perquisito tre abitazioni di Vittorioe infine«La Cattura di San Pietro», il dipinto del '600 per il quale il sotto segretario alla Cultura èa Macerata per auto riciclaggio di opera d'arte. L'opera in questione sarebbe stata rubata in un castello in Piemonte nel 2013, affidata a un restauratore per riparare i danni e modificarla per renderla irriconoscibile. Infine, esposta nel 2021 ad una mostra come oggetto di proprietà del critico d'arte, che sostiene di averla rinvenuta in una villa comparata nel viterbese anni prima. Su delega della procura di Macerata, i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di, che ha consegnato spontaneamente il dipinto. Il sequestro è un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti sul ...