(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Undel ‘600nelle perquisizioni nelledi Vittorio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha delegato il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale all’esecuzione di perquisizioni domiciliari nei confronti del sottosegretario alla Cultura a cui è stata notificata la posizione di indagato, relativa all’ipotesi di reato di riciclaggio. La perquisizione è stata disposta nell’ambito di indagine relativa all’ipotesi di reato di riciclaggio a carico deld’arte, per avere acquisito la disponibilità di un bene culturale, costituito da undel Seicento di grosse dimensioni raffigurante “un giudice che condanna un uomo dal viso venerando dal profilo di San Pietro” di autore ignoto, ricordante i pittori ...

Caso Vittorio Sgarbi , perquisizioni nelle abitazioni dell’attuale sottosegretario alla Cultura: arrivano i carabinieri . Gli ultimi aggiornamenti in ... (notizie)

commenta I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio hanno perquisito tre abitazioni di Vittorio Sgarbi , indagato per riciclaggio di beni culturali . ... (247.libero)

Leggi anche Vittorioe il mistero del quadro di Manetti: il giallo della candela e della tela 'malfatta'e la tela rubata: 'Report va fermato' non mandate in onda il servizio. Ma la Rai ...L'ipotesi di reato è di riciclaggio. Il post del sottosegretario: "Ho consegnato il quadro" Un quadro del '600 sequestrato nelle perquisizioni nelledi Vittorio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha delegato il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale all'esecuzione di perquisizioni domiciliari nei ...Home Adn Kronos Sgarbi, case perquisite e sequestrato quadro di Manetti. Il critico: “Nulla da temere” ...I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale hanno scandagliato tre abitazioni del sottosegretario alla Cultura, indagato per riciclaggio di beni culturali. Le case si trovavano a San ...