Severgnini incontra gli studenti di Busto | ' Non importa come vi informate | fatelo senza pregiudizi'

E così fa anche un "veterano" come Beppe: " Il mix delle mie fonti non è molto diverso dal vostro . Ascolto i notiziari - ha detto il giornalista - leggo gli articoli sul web, uso canali ...D’accordo, ci sono pochissime probabilità che il governatore democratico del Kentucky Andy Beshear possa correre per la Casa Bianca (è il terzo seduto in panchina, nel caso Joe Biden decida di fare un ...