Settecento senzatetto morti nell’ultimo biennio | i poveri non sono nell’agenda politica

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In Italia assistiamo impassibili ad una strage dei senza volto e senza diritti.stati più di 700 i senza fissa dimoranel2022-2023, undici nella prima settimana del 2024. Il freddo d’inverno “sorprende” i nostri amministratori politici locali, come il caldo torrido d’estate. Sembrerà strano ma il freddo e il caldo, nel nostro Paese e in particolare nei nostri comuni, diventa emergenza. Con i comuni che intervengono sempre troppo tardi e in maniera assolutamente insufficiente. I datidrammatici, parliamo di una vera e propria strage che non fa notizia. Una strage di invisibili dei quali, spesso,sconosciute storia e condizione precedente, perfino il nome. Non si tratta “solo” di intervenire con servizi: dormitori, mense, piani freddo, interventi che dovrebbero essere ...