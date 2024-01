Serie B | ventesima giornata | tante sfide importanti | ultime e diretta tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Santo Stefano aveva mandato in campo ledi un 2023 cadetto davvero entusiasmante ed estremamente interessante da vivere. Una classifica corta si è generate nelle prime diciannove tornata di seconda divisione con i discorsi dedicati a promozione, playoff, playout e retrocessione apertissimi. Nessuno è certo di poter centrare il proprio obiettivo, nessuno è certo di poter giocare ancora in questa categoria nel prossimo anno. Tutto maledettamente in bilico con il 2024 che regalerà ufficialità attese portandoci al termine di questo campionato così avvincente. LaB torna in campo per la, la prima dell’anno nuovo.le tematiche sul tavolo governate, ovviamente, dal big-match Venezia-Sampdoria che attende al varco tutti i tifosi. Ecco quello che c’è ...

Dimenticati oramai i festeggiamenti di Coppa Italia contro la Roma . Domenica 14 gennaio alle ore 12:30 la Lazio ospiterà il Lecce allo Stadio Olimpico per lagiornata diA. I biancocelesti affronteranno la sfida prima di volare a Riad per la final four della Supercoppa Italiana. Contro la squadra di D'Aversa il debutto stagionale della ...Calcio 2023 - 2024A Squadra Lazio Domenica 14 gennaio alle ore 12:30 la Lazio ospiterà il Lecce allo Stadio Olimpico per lagiornata diA. I biancocelesti reduci dalla vittoria nel Derby di Coppa Italia affronteranno la sfida prima di volare a Riad per la final four della Supercoppa Italiana. Inizia il girone di ritorno della Serie A, il turno sarà spalmato su ancora più giorni rispetto alla 19^ giornata dato che martedì si gioca Juventus-Sassuolo.Dopo due stop di fila con la Reggiana e a Lecco, sabato 13 i biancorossi affrontano la matricola salodiana sul terreno dello Stadio Druso ...