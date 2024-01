Serie A | Pulisic miglior giocatore del mese di dicembre

Christian Pulisic , autore del gol-vittoria in Milan-Sassuolo 1-0, votato come migliore in campo dai tifosi rossoneri. La nota del club (pianetamilan)

Altro gol per Pulisic in una serata decisiva per il Milan . Al momento è lui il colpo di un mercato fin troppo criticato. La nostra analisi (pianetamilan)

Christian Pulisic è il Player Of The Month del Mese di Dicembre della Serie A TIM per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports ... (fifaultimateteam)

MILANO - Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre dellaA è stato assegnato al calciatore del Milan Christiane la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella ......domenica 14 gennaio 2024 giocherà a San Siro contro il Milan per la ventesima giornata diA. ... L'attacco di Pioli sarà composto dal tridente, Loftus - Cheek - Leao dietro Giroud. In ...E` Christian Pulisic il giocatore del mese di dicembre della Serie A, il fantasista del Milan viene premiato dopo aver realizzato due gol e due assist. Il comunicato.Christian Pulisic è il POTM di dicembre della Serie A! Disponibile la SBC per ottenere la sua card con valutazione 87!