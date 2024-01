Serie A | Inter | il girone di ritorno parte da Monza Il '2' di Inzaghi a 1 | 50 Milan-Roma | Pioli avanti a 2 | 10

Monza-Inter è la ventesima partita di questa Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming . Si gioca ... (inter-news)

214 Sky e Tivùsat) ore 14:35 Rubrica: Top Gol Juventus - Napoli ore 14:45 Rubrica: Top Gol: Napoli -ore 14:49 CalcioA: Napoli - Salernitana (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e ...... quando i brianzoli sfideranno l'. Download Best WordPress Themes Free Download Download Best ...A , toroDopo la parentesi dei quarti di finale di Coppa Italia, torna il campionato con la prima giornata del girone di ritorno spalmata su quattro giorni, da sabato a.Nel corso della conferenza stampa dell'AIA, Rocchi ha fatto ascoltare il dialogo tra Var e arbitro durante l'episodio Bastoni-Duda in Inter-Verona ...