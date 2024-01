Sequestrato il quadro di Manetti a casa di Vittorio Sgarbi

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Il'La cattura di San Pietro', attribuito al pittore del Seicento senese Rutilio, è statosu ordine della procura di Macerata: era custodito in una delle tre abitazioni di, che sono state perquisite oggi, e - da quanto si è appreso - è stato il sottosegretario alla Cultura a consegnare spontaneamente il dipinto, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a perizia. Il sequestro probatorio del dipinto, infatti, è un atto dovuto dopo l'apertura di un fascicolo a carico di, che risulta indagato per riciclaggio di ben culturali. Il sottosegretario e critico d'arte si è dichiarato estraneo alla vicenda. Il fascicolo d'inchiesta sul '', trafugato nel 2013 dal Castello di Buriasco, in Piemonte, e riapparso in una ...