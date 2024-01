Selena Gomez torna al cinema | sarà Linda Ronstadt in un nuovo biopic

(Di venerdì 12 gennaio 2024)sul grande schermo per interpretare le vesti di una grandissima icona musicale:. La notizia riapre le porte del mondo attoriale per la cantante, che ha da poco raccontato di volersi ritirare dalle scene canore per dedicarsi totalmente alla recitazione. Ora, questoruolo pare essere un punto di partenza perfetto.nelDopo la sua meravigliosa apparizione, e alcuni gossip, alla serata dei Golden Globes,sta per imbarcarsi in una nuova avventuratografica. L’attrice ex reginetta Disney vestirà i panni di ...

Selena Gomez interpreterà Linda Ronstad t in un prossimo biopic , come ha confermato Variety. La cantante pop e star di “Only Murders in the Building” ... (cinemaserietv)

, nota attrice e cantante, interpreterà un'icona della musica mondiale in un biopic decisamente molto ...interpretera' Linda Ronstadt in un prossimo film biografico sulla leggenda del country - rock. La cantante e attrice di Only Murders in the Building, anche lei di origine messicana, ha ...I presunti attriti tra le due popstar, con al centro Chalamet, sono state tra i momenti più chiacchierati degli ultimi Golden Globes ...Selena Gomez interpretera' Linda Ronstadt in un prossimo film biografico sulla leggenda del country-rock. La cantante e attrice di Only Murders in the Building, anche lei di origine messicana, ha ...