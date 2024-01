Selena Gomez si prende una pausa dai social dopo i Golden Globes | ma torna su Instagram dopo poche ore

(Di venerdì 12 gennaio 2024)aveva annunciato che unadaiper dissociarsi completamente dai drammi degli ultimi giorni. La cantante aveva infatti deciso di allontanarsi dai, in particolare, per un periodo, concentrandosi su altro nella sua vita. In ogni caso, laè durata poco:circa 10 ore ha pubblicato nuovamente delle stories.suilaannunciata La cantante aveva fatto questo annuncio sulle sue Storieil 9 gennaio, due giorniil dramma avvenuto ai...

Selena Gomez interpreterà Linda Ronstad t in un prossimo biopic , come ha confermato Variety. La cantante pop e star di “Only Murders in the Building” ... (cinemaserietv)

è pronta per lanciarsi in una nuova avventura cinematografica. Interpreterà Linda Ronstadt in un prossimo film ...... Outer Banks Jason Sudeikis, Ted Lasso Jeremy Allen White, The Bear ATTRICE PREFERITA Jennifer Aniston, The Morning Show Quinta Brunson, Abbott Elementary Rosario Dawson, Ahsoka, Only ...Selena Gomez interpreterà la cantante Linda Ronstadt nel biopic sulla vita della cantante. L'artista 77enne si è ritirata nel 2012 dopo aver ricevuto la diagnosi del morbo di Parkinson.La carriera attoriale di Selena Gomez continua a brillare: la cantante interpreterà Linda Ronstadt all’interno del suo nuovo biopic ...