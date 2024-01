Scuola | Baccini | “Il Libro dei Fatti 2023 negli istituti di Fiumicino”

Un'ora di educazione alle relazioni acontro la violenza sulle donne Bisogna essere ... Sessismo in azienda, quando il lavoro è molesto › Francescoaccusato di sessismo: "Allora ...Concerto di Natale questa mattina nell'aula consiliare del comune di Fiumicino; per l'occasione sono stati invitati ad esibirsi due eccellenze nel nostro territorio, l'Accademia di canto MTDA,di formazione artistica di Parco Leonardo e l'Italian Jazz Quintet di Attilio Berni, di Maccarese. I cantanti e i musicisti hanno intrattenuto, i molti presenti in sala, con melodie tipicamente ...Un investimento da oltre 5 milioni di euro, che ha messo fine a 17 anni di lezione nei container, dopo un terremoto ...Impianti di domotica e a regolazione intelligente per calibrare, in base alle condizioni esterne, illuminazione e riscaldamento. Pannelli ...