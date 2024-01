Scuola | Anief | “A gennaio indennità di vacanza contrattuale | stipendi e arretrati per i precari”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) –sarà un mese importante per i lavoratori della. Come ha dichiarato il presidente, Marcello Pacifico, “da una parte finalmente icon supplenza breve e saltuaria, dopo anche 4 mesi di lavoro, avranno i ratei deglipassati, dall’altra per la prima volta potrebbe essere riconosciuto il salario accessorio, ad

...su tutti i diritti negati rispetto al periodo di precariato svolto o per chi è ancora precario nellaitalia na", ha terminato Pacifico. Per ascoltare la dichiarazione del presidente, ...Gennaio sarà un mese importante per i lavoratori della. Come ha dichiarato il presidente, Marcello Pacifico, "da una parte finalmente i precari con supplenza breve e saltuaria, dopo anche 4 mesi di lavoro, avranno i ratei degli stipendi ...Gennaio sarà un mese importante per i lavoratori della scuola. Come ha dichiarato il presidente Anief, Marcello Pacifico, “da una parte finalmente i precari con supplenza breve e saltuaria, dopo anche ..."Sul concorso a dirigente scolastico, Anief in nome del principio euro-unitario della parità di trattamento tra personale precario ...