Scuola | Anief | A gennaio indennità di vacanza contrattuale | stipendi e arretrati per i precari

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos/Labitalia) -sarà un mese importante per i lavoratori della. Come ha dichiarato il presidente, Marcello Pacifico, “da una parte finalmente icon supplenza breve e saltuaria, dopo anche 4 mesi di lavoro, avranno i ratei deglipassati, dall'altra per la prima volta potrebbe essere riconosciuto il salario accessorio, ad oggi riconosciuto solo grazie ai ricorsi in tribunale promossi da. I, inoltre, riusciranno ad avere un assegno mensile legato all'di; mentre il personale di ruolo l'ha ricevuto in un'unica soluzione nel mese di dicembre per tutto il 2024, in media tra gli 800 e i 1.000 euro, i supplenti lo ...