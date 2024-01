Scontro tra due furgoni su A4 | 2 morti

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – È di due persone decedute e due ferite il bilancio di un grave incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. A essere coinvolti due. L’impatto è avvenuto al chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4 dove ci sono quattro corsie e prima dell’area di servizio di Gonars. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

... poco dopo la mezzanotte, sull'autostrada A4, nel trattoil Nodo di Palmanova e San Giorgio di ... Il traffico al momento delloera scarso. I due feriti sono stati condotti in ospedale in ...Leggi anche Regionali, incontroMeloni, Salvini e Tajani: i leader della destra cercano l'intesa sulle candidature Sardegna,frontale Lega - Meloni. Le sfide regionali spaccano il ...L’incidente poco dopo la mezzanotte sull’autostrada nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia Roma, 12 gen. È di due persone decedute e due ferite il bilancio di ...UDINE – Scontro tra due furgoni in autostrada: due morti e due feriti nell’incidente stradale avvenuto, poco dopo la mezzanotte, sull’autostrada A4, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio d ...