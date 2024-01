Scontro tra due auto in pieno centro a Latina | tra i feriti una donna col figlio di 6 anni

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Un grave incidente stradale, per fortuna senza risolti drammatici, quello verificatosi questo pomeriggio a, in via dei Volsci a. Le causetra due, una Mercedes Classe A e una Chevrolet, sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale, prontamente accorsi. Allarme al 118 eL’incidente ha immediatamente attivato l’allarme alla sala operativa del 118. Tra i, fortunatamente in buone condizioni, figura anche una mamma e il suo bambino di sei. Entrambi sono stati soccorsi e assistiti dagli operatori sanitari. Intervento di Vigili del Fuoco e Squadra Volante Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Squadra Volante di ...