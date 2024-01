Sciabola | Gran Prix Tunisi 2024 | sette azzurre in tabellone principale

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sonole atletedel che hanno staccato il pass per ilda 64 deldifemminile di. Erano già qualificate, per ranking, Martina Criscio e Rossella Gregorio. Chiara Mormile e Irene Vecchi hanno raggiunto subito le loro compagne dopo una fase a gironi da cinque vittorie e una sola sconfitta. Dentro anche Giulia Arpino, la giovane Manuela Spica e Michela Battiston. Fuori Eloisa Passaro, Michela Landi e Mariella Viale. Domani la seconda giornata di gare. SportFace.

