Sci alpino | vittoria lettone nello slalom di Coppa Europa Ottava Mondinelli | miglior italiana

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In archivio il primo di duefemminili consecutivi di, con il circuito cadetto che fa tappa a Zell am See in Austria.per la giovanissimaclasse 2003 Dzenifera Germane, che con il pettorale n.30 piazza la zampata grazie ad una prima manche spettacolare. Emilia. Germane trova così la primain carriera a questo livello, lanciando la sua candidatura come futura protagonista dellofemminile anche ai massimi livelli. Laè fantastica nella prima manche, quando con il pettorale 30 stampa iltempo con 51 centesimi di margine sulla norvegese Bianca Bakke Westoff, poi si ...

Il francese precede Odermatt e Kilde WENGEN (SVIZZERA) - Cyprien Sarrazin vince il supergigante di Wengen, valido per la Coppa del Mondo maschile di. Il francese ha tagliato il traguardo in 1'47"75, rifilando 58 centesimi al leader della classifica generale Marco Odermatt. Completa il podio Aleksander Aamodt Kilde, staccato di un ...La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo il Super - G di Wengen. Odermatt conquista altri punti ed è sempre leader incontrastato di questa classifica, con Kilde che un po' alla volta avvicina l'...In archivio il primo di due slalom femminili consecutivi di Coppa Europa, con il circuito cadetto che fa tappa a Zell am See in Austria. Vittoria per la giovanissima lettone classe 2003 Dzenifera Germ ...Il francese precede Odermatt e Kilde WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Cyprien Sarrazin vince il supergigante di Wengen, valido per la Coppa del ...