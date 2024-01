Sci alpino | startlist superG Altenmarkt 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali di partenza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Domani, venerdì 12 gennaio, alle ore 10.45 va in scena la prima di tre gare veloci in quel di-Zauchensee (Austria). Si parte con un, valido ovviamente per la Coppa del Mondo 2023-di scifemminile. Le ragazze hanno già potuto testare il pendio, con l’unica prova di discesa svolta questa mattina, che ha visto una nazionale italiana trionfante. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI-ZAUCHENSEE DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 Lo squadrone azzurro vuole sbancare la località salisburghese, e si presenta con tutte le credenziali per riuscirci dopo l’assurda tripletta della prova odierna. Sofia Goggia è pettorale rosso, e partirà con il n. 13. La bergamasca si dovrà difendere dall’attacco nella ...

... tra cui la cabinovia Millennium Express che è la più lunga dell'intero arco, ai cui piedi è attivo l'Express Service per la messa a punto precisa e veloce die snowboard. Attualmente, con ...La start list del super - G maschile della tappa di Coppa del Mondo didi Wengen 2024: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza dell'appuntamento che chiude questa due giorni sulle nevi austriache. Troviamo Guglielmo Bosca con il bib numero 5, poi ...Si torna subito in azione a Wengen (Svizzera) nel lungo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sullo splendido scenario del Lauberhorn, infatti, il fitto progra ...Oggi a Wengen andrà in scena il Super G: tutto ciò che c’è da sapere sugli atleti azzurri in gara, sui pettorali e sul secondo appuntamento ...