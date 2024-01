Sci alpino | startlist discesa Altenmarkt 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Essendo andata in scena con successo giovedì scorso l’unica prova cronometrata, potrà disputarsi regolarmente lafemminile della Coppa del Mondo 2023-di sci, prevista domani ad-Zauchensee (Austria): si parte alle ore 10.45, con nove azzurre iscritte. Saranno al via Nicol Delago con l’1, Federica Brignone col 7, Sofia Goggia con l’8, Laura Pirovano col 18, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 25, Monica Zanoner col 35, Teresa Runggaldier col 46 e Vicky Bernardi col 47. Nellafemminile dile atlete al cancelletto di partenza saranno 50 da 14 Paesi, con nove: la gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre losarà garantito da Rai Play ed eurosport.it e ...

In archivio il primo di due slalom femminili consecutivi di Coppa Europa, con il circuito cadetto che fa tappa a Zell am See in Austria. vittoria ... (oasport)

Domani, sabato 13 gennaio , è in programma la classica discesa libera del Lauberhorn valevole per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Gli ... (oasport)

La start list della discesa maschile di sabato di Wengen 2024 : ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza della discesa - bis che è anche la quinta stagionale. Nella località svizzera si ...Dopo la brutta caduta nel corso del SuperG di Wengen , che ha portato anche alla sospensione della gara per circa mezz'ora, arrivano brutte notizie per Alexis Pinturault . Il 33enne transalpino, ...