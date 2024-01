Sci alpino | Sofia Goggia cade nel superG di Altenmarkt | cosa è successo all’azzurra

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è caduta neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurra è uscita un po’ contratta dal cancelletto di partenza e ha accusato 27 centesimi di ritardo dall’austriaca Cornelia Huetter dopo il primo intermedio. Nel secondo tratto ha commesso un paio di evidenti errori, riuscendo comunque a rimediare e a restare in piedi, transitando alla seconda cellula con un ritardo di 0.41. La fuoriclasse bergamasca ha pasticciato troppe curve in quel settore e nel terzo intertempo si è inclinata troppo in un’impegnativa curva verso sinistra, scivolando a terra. Fortunatamentenon si è fatta male, si è prontamente rimessa in piedi ed è giunta al traguardo, visibilmente amareggiata in volto ma senza criticità dal ...