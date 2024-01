Sci alpino | Guglielmo Bosca ammette | “Odermatt e Sarrazin fanno un altro mestiere”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un venerdì da ricordare per. L’azzurro ha infatti ottenuto il quinto posto nel superG di Wenden, evento valido per il circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile, conquistando così il risultato più importante della carriera. Una grande prova quella del nativo di Milano che, sempre più in fiducia, ha chiuso a +16 dalla vetta e a soli sedici centesimi dal terzo posto. Una volta giunto in mixed zone l’atleta ha commentato la sua prova: “Sono contentissimo. Un quinto posto è davvero un grande risultato, credo di avere fatto una buona gara da cima a fondo, era un superG molto veloce, con passaggi abbastanza complicati. Sono contento di come l’ho affrontato“.ha quindi proseguito: “in questo momento stanno facendo un ...

Una gara non eccezionale per Mattia Casse. L'azzurro si è dovuto accontentare di una posizione lontano dal vertice nel superG di Wengen (Svizzera), evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sc ...Cornelia Huetter ha vinto il superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L'austriaca si è imposta sulla pista di casa con il tempo di 1:13.17, facendo la differe ...