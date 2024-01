Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo Super-G Altenmarkt-Zauchensee

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladelladeldi sciil-G di. Federica Brignone con il suo quarto posto odierno riesce a sopravanzare nuovamente Petra Vlhova, ma non guadagna troppo nei confronti della leader Mikaela Shiffrin, anche lei assente in Austria. Zero punti per Sofia Goggia, caduta nel tratto centrale della pista quest’oggi. Di seguito ecco laMikaela Shiffrin USA 929 Federica Brignone ITA 747 Petra Vlhova SVK 722 Lara Gut-Behrami SUI 609 Sara Hector SWE 458 Sofia Goggia ITA 450 Michelle Gisin SUI ...

