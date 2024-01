Sci alpino | Cdm Sarrazin vince Super G Wengen | Paris 4^

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il francese precede Odermatt e Kilde(SVIZZERA) - Cyprienilgigante di, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci. Il francese ha tagliato il traguardo in 1'47"75, rifilando 58 centesimi al leader della classifica generale Marco Odermatt. Completa il pod

Una gara non eccezionale per Mattia Casse . L’azzurro si è dovuto accontentare di una posizione lontano dal vertice nel superG di Wengen (Svizzera), ... (oasport)

Un venerdì da ricordare per Guglielmo Bosca . L’azzurro ha infatti ottenuto il quinto posto nel superG di Wenden, evento valido per il circuito di ... (oasport)

Il francese precede Odermatt e Kilde WENGEN (SVIZZERA) - Cyprien Sarrazin vince il supergigante di Wengen, valido per la Coppa del Mondo maschile di. Il francese ha tagliato il traguardo in 1'47"75, rifilando 58 centesimi al leader della classifica generale Marco Odermatt. Completa il podio Aleksander Aamodt Kilde, staccato di un ...La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo il Super - G di Wengen. Odermatt conquista altri punti ed è sempre leader incontrastato di questa classifica, con Kilde che un po' alla volta avvicina l'...Il SuperG di Wengen è stato momentaneamente interrotto per la brutta caduta del campione francese Alexis Pinturault, atterrato troppo arretrato su un salto mentre gareggiava con il pettorale numero 7.Cyprien Sarrazin ha vinto il superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il francese ha confezionato una prestazione davvero impeccabile sulla mitica pista del Laube ...