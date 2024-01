Sci alpino | Cdm donne Huetter vince Super G Altenmarkt | 4Brignone

Quinto posto per Bassino, Goggia fuori ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Cornelia Huetter vince il supergigante di Altenmarkt - Zauchensee, valido per la Coppa del Mondo femminile die recupero della gara cancellata a St. Moritz. L'austriaca taglia il traguardo in 1'13"17, di 9 centesimi più veloce rispetto alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie mentre è terza Lara Gut - ...La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 diaggiornata dopo il Super - G di Altenmarkt - Zauchensee. Federica Brignone con il suo quarto posto odierno riesce a sopravanzare nuovamente Petra Vlhova, ma non guadagna troppo nei ...Azzurre senza gloria nel primo superG di Altenmarkt- Zauchensee valido come per la Coppa del mondo di sci donne e come recupero di St. Moritz. Ha vinto in 1.13.17 l’austriaca Cornelia Huetter, 31 anni ...Quinto posto per Bassino, Goggia fuori ZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Cornelia Huetter vince il supergigante di Altenmarkt-Zauchensee, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e ...