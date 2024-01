Sci alpino | brutto infortunio per Pinturault | rottura del crociato e stagione finita

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo la brutta caduta nel corso del SuperG di Wengen, che ha portato anche alla sospensione della gara per circa mezz’ora, arrivano brutte notizie per Alexis. Il 33enne trans, plurimedagliato mondiale e olimpico, ha infatti riportato ladel legamentoanteriore del ginocchio sinistro., dunque, per il campione francese, che aveva saltato la tappa di Adelboden per la nascita della figlia. Dopo la caduta di oggi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Interlaken e presto tornerà in Francia, dove sarà sottoposto a nuovi esami e valutazioni mediche. SportFace.

