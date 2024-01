Sci alpino | Brignone e Goggia a caccia della vittoria nel superG di Altenmarkt-Zauchensee

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo la straordinaria unica prova cronometratadiscesa di ieri, l’Italia si prepara a vivere con trepidazione il trittico di gare ad. La Coppa del Mondo femminile di sciarriva in Austria per una tre giorni dedicata alla velocità ed oggi si parte con ilsul tracciato austriaco e c’è davvero grandissima attesa per le prestazioni delle azzurre. La classificaprova di discesa recitava: Federicaprima, Nicol Delago seconda e Sofiaterza. Una tripletta eccezionale e che dunque fa alzare notevolmente l’attesa per la gara odierna, anche se si tratta diigante, visto che finora la stagione ha parlato solo italiano, con i successi proprio die ...

La prima discesa libera maschile sulle nevi di Wengen , in Svizzera, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino vede il dominio ... (oasport)

Domani, venerdì 12 gennaio, alle ore 10.45 va in scena la prima di tre gare veloci in quel di Altenmarkt -Zauchensee (Austria). Si parte con un ... (oasport)

Per un’Italia che gioisce in quel di Altenmarkt-Zauchensee al termine della prima prova di discesa (tre azzurre ai primi tre posti con Federica ... (oasport)

