Schlein | Fermare onda nera nazionalismo | fascismo non è un' opinione | ma un reato

Roma, 28 ottobre 2023 "Per l'Italia è stato un errore non sostenere la risoluzione per chiedere una tregua umanitaria in Israele , come hanno fatto ... (247.libero)

"La nostra sfida è quella di mobilitarci perl'onda nera". "David Sassoli non poteva immaginare quanto nera fosse questa onda. I saluti romani, le adunate fasciste, i deputati pistoleri ci portano a dire che il fascismo non è un'opinione ...è pronta a correre' titola Meli nel taglio alto. In spalla spazio al processo per genocidio ... IL FOGLIO 'Un processo farsa perIsraele' titola in apertura il quotidiano diretto da ..."La nostra sfida è quella di mobilitarci per fermare l'onda nera del nazionalismo ... Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla commemorazione di David Sassoli, in Campidoglio. Fonte ..."La nostra sfida è quella di mobilitarci per fermare l'onda nera". "David Sassoli non poteva immaginare quanto nera fosse questa onda. I saluti romani, le adunate fasciste, i deputati pistoleri ci por ...