Schianto tremendo | morti e feriti in autostrada

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nella notte tra venerdì 12 gennaio, si è verificato un tragico incidente sull’A4, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. L’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte, ha coinvolto due furgoni e due autovetture, e si è svolto al chilometro 487, poco dopo la confluenza della A23 con la A4, in una zona a quattro corsie prima dell’area di servizio di Gonars. Il bilancio è pesante: due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale del 118, di Autostrade Alto Adriatico e i soccorsi meccanici. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima delle 4.00 del mattino, senza causare ripercussioni significative al traffico. Il servizio di emergenza Sores ha ...

