Scarlatto e Violetto – Cronoforze | la nuova espansione del GCC Pokémon

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – TheCompany International ha annunciato l’arrivo di unaper il celebre Gioco di Carte Collezionabili (GCC). La, intitolata, sarà disponibile dal 22 marzo 2024 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC)ha venduto oltre 52,9 miliardi di carte in tutto il mondo fino a marzo 2023. Ritornano nel GCCle carte ASSO TATTICO, inizialmente apparse nella serie Nero e Bianco e rivelate durante i Campionati Mondiali2023. Queste carte, note per i loro effetti potenti, potranno essere incluse in una sola copia per mazzo e si ...

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato l'arrivo di una nuova espansione per il celebre Gioco di Carte Collezionabili (GCC) ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione per il celebre Gioco di Carte Collezionabili (GCC) ... (giornaledellumbria)

... Breath of the Wild PokémonMega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 Clubhouse ... Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! Pikmin 2 PokémonNintendo Switch Sports Pikmin Momotaro ...La Pokémon Company sorprende i fan annunciando un epilogo per la storia delle espansioni di Pokémon, in arrivo l'11 gennaio 2024, promettendo un finale più completo alla nona generazione di Pokémon Il 14 dicembre, The Pokémon Company ha rilasciato il DLC 'Il tesoro nascosto dell'...Chi ha acquistato Il Tesoro dell'Area Zero e finito le due parti che lo compongono può riscattare gratis il nuovo contenuto scaricabile.Se siete cresciuti negli anni '90, con tutta probabilità avete scoperto i primi giochi Pokémon proprio grazie a questo spot pubblicitario.