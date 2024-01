Scampata alla morte a 25 anni | Anna Rita Calavalle | “Ho cercato delle strade per raccontare e aiutare”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si può trasformare il dolore in una missione o è semplice retorica? Una domanda enigma, ma ci sono tante storie che ci insegnano che si può., professoressa universitaria, ginnasta e giudice di gara, lo fa da oltre 40. Precisamente dal 1981, quando l’ex fidanzato le sparò un colpo di fucile in volto. Dopo una carriera da insegnante, prima al liceo classico e poi all’Università di Urbino, oggi fa parte della componente ‘laica’ nella Commissione bicamerale contro la violenza di genere e il femminicidio. Un gruppo di lavoro all’interno del Governo per trovare strumenti e soluzioni contro la violenza. Il lavoro in Commissione La presidente eletta della Commissione bicamerale contro la violenza di genere e il femminicidio è la deputata Martina Semenzato di Noi moderati“Solo da alcuni mesi è ...