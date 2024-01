Sassuolo | richiesta di informazioni per Palomino

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ilsi fa avanti per José. Il difensore dell'Atalanta, cercato negli ultimi giorni dalla Salernitana, ha già...

Ladel club friulano è di 15 milioni di euro (l'Atletico Madrid ha mantenuto il 50% sulla ... Oltre a Nehuen Perez, il Napoli continua a lavorare anche per Hamed Traorè (ex Empoli e, ...Lascia giocare molto visto che anche lui si è allineato alladel designatore di non ... un pareggio (contro il Bologna nel 2021 - 2022) e una sconfitta (contro ilnel 2021 - 2022). ...Stando a quanto afferma Sky Sport, Federico Chiesa, nel match contro il Sassuolo, partirà dalla panchina. Il numero 7 juventino tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri, ...L'esperto di mercato di Sportitalia ha parlato delle manovre della Fiorentina facendo riferimento anche al Napoli.