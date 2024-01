Sarri beffa il Napoli | la Lazio sta per soffiare un obiettivo per il centrocampo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Calciomercato,il: laè in pole position per l’di mercato del club partenopeo aStando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la trattativa trae Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic ha subito notevoli rallentamenti. Prima l’inserimento del Brighton di De Zerbi in Premier League, ma ciò che preoccupa realmente è la possibilità di un trasferimento alla Juventus. Infatti, pare che Giuntoli abbia già ottenuto il benestare del padre del ragazzo, che sarebbe disposto ad approdare a Torino. I bianconeri avrebbero però in mente di completare il passaggio la prossima estate per colmare il vuoto lasciato in rosa da Pogba. Tuttavia, a determinate possibilità, Giuntoli potrebbe chiudere già durante questa sessione ...