Sarrazin trionfa nel supergigante di Wengen | l' italiano Paris fuori dal podio per un soffio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Giornata agrodolce per lo sci francese che neldicon Cyprienma perde - pare per tutta la restante stagione - il suo campione Alexis Pinturault trasportato in ospedale in elicottero dopo una brutta caduta nella quale ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro e a una mano.ha vinto la sua terza gara di Coppa del mondo della carriera, la seconda in due settimane dopo quella nella discesa libera di Bormio. Alle spalle del 27enne transalpino di Gap, staccato di 58 centesimi, lo svizzero Marco Odermatt che ieri aveva centrato la sua prima vittoria in discesa. Terzo staccato di un secondo esatto il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Per l'Italia un quarto posto dal sapore amaro. Infatti, Dominik, autore di un buon ...