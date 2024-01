Sardegna | Todde | ' Truzzu o Solinas | cambiare nome non basta a nascondere fallimenti destra'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Il nostro avversario è la, che sia, o chi per loro. Nonperevidenti di questa giunta diche non è stata in grado di governare la". Così Alessandra, candidata del centrosinistra alle regionali in, in un'intervista a 'La Notizia'. Che sudice: "come si può pensare di governare bene una Regione come la, piena di complessità e in forte ritardo rispetto alle altre Regioni, dopo aver governato e amministrato male la città di Cagliari? Il giudizio dei cagliaritani sull'operato diè sotto gli ...

Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Non posso decidere io per lui, ma Soru sa bene che se non aiuta a ricomporre il centrosinistra , fa un grande favore ... ()

Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Non posso decidere io per lui, ma Soru sa bene che se non aiuta a ricomporre il centrosinistra , fa un grande favore ... ()

Siamo" lo slogan) eha ripetuto più volte di non essere disposta a fare un passo indietro e ribadisce di non accettare "i tentativi di screditare il lungo e faticoso percorso della ...C'è un casoanche nel centrosinistra. La candidatura della grillina Alessandraha spaccato il Pd. Una parte dei dem sosterrà l'ex governatore Renato Soru, un'altra seguirà Elly Schlein ...Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Il nostro avversario è la destra, che sia Truzzu, Solinas, o chi per loro. Non basta cambiare nome per nascondere i fallimenti evidenti di questa giunta di destra che no ...Prosegue il braccio di ferro Lega-Fratelli d’Italia sul candidato governatore. Il Carroccio pronto a cedere in cambio dell’ok alla legge che darebbe il via libera al terzo mandato di Zaia in Veneto