Sardegna | Solinas resta in campo Ora la risposta di Truzzu

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Christianin, e il braccio di ferro nel centrodestra sulla candidatura per la presidenza dellaprosegue. Il governatore uscente non parla, lo fa il presidente del Partito Sardo d'Azione Antonio Moro, e lo fa la Direzione dei sardisti, con un documento che rivendica il diritto dia presentarsi al giudizio degli elettori. Ladi Paoloarriverà domani mattina: alle 9,30 in programma c'è la convention "C'è del buono in questo mondo", organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale a Quartu Sant'Elena. Prima ancora, alle 8,30, classico appuntamento da candidato: la visita al mercato di Quarto.Ma il sindaco di Cagliari ancora non potrà annunciare ufficialmente la candidatura. Perchèresiste: ...

Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Il nostro avversario è la destra, che sia Truzzu, Solinas , o chi per loro. Non basta cambiare nome per nascondere i ... (iltempo)

'La giuntainha avuto una gestione disastrosa, soprattutto riguardo alla Sanità e alle Infrastrutture; quindi ora dobbiamo coalizzarci tutti insieme per mettere in campo una iniziativa di ...In merito alla scelta del centrodestra sulla candidatura indi Christiano Paolo Truzzu, il Vice Presidente della Camera Giorgio Mulè ha aggiunto: 'Conosco il governatorema ...Alla fine troveranno la quadra, come diceva il saggio Bossi, ma le tensioni dentro il centrodestra per le candidature alle imminenti elezioni regionali stanno per raggiungere un pericoloso livello di ...Nessun passo indietro. Dopo una riunione di quasi quattro ore, la direzione regionale del Psd’Az continua a puntare su Christian Solinas per le Regionali 2024. "Questa coalizione non ha una ...