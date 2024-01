Sanzioni aggirate via Cina Così i prodotti bellici occidentali finiscono in Russia

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nonostante le, c’è ancora parecchia tecnologia occidentale nell’equipaggiamento bellico russo. Questa è la cupa conclusione di un’analisi della Kyiv School of Economics, che ha messo sotto la lente d’ingrandimento le attrezzature russe trovate sul campo di battaglia ucraino e considerato quasi cinquecento componenti tecnologiche – semiconduttori,elettronici e per computer, componentistica per auto e non solo. Il verdetto: nel 2023 oltre un terzo delle importazioni di questo tipo, per un valore di almeno 7,3 miliardi di dollari, proveniva da aziende con base negli Stati Uniti, in Unione Europea, a Taiwan e in altri Stati alleati. Il motivo principale è che queste componenti sono spessoin Paesi terzi, molto più restii a far rispettare i controlli alle esportazioni voluti dai Paesi ...