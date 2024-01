Sant’Antimo | cognati uccisi | imputato condotto al tribunale sbagliato Rinviato il processo

... giudice a latere Paola Valeria Scandone) sul duplice omicidio deiLuigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, assassinati dal suocero, Raffaele Caiazzo, l'8 giugno 2023 a, in ...... dietro l'uccisione a colpi di pistola adei due. Il suocero, in carcere per il duplice omicidio, sarebbe stato geloso della nuora della quale si era "invaghito". A rivelarlo ...