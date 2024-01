Sannio Acque | l’opposizione chiede la convocazione di un consiglio per annullare la delibera

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma dei consiglieri comunali di minoranza del Comune di Benevento relativa alla richiesta depositata per ladi unComunale con all’ordine del giorno la proposta diper l’annullamento dellasulla costituzione della societàsrl in seguito al parere negativo espresso dalla Corte dei Conti. La nota – “Abbiamo presentato una richiesta diurgente diComunale con la proposta per l’annullamento in autotutela dellarelativa alla costituzione della societàsrl”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Benevento Raffaele De ...

In buona sostanza la Corte dei Conti ha ribadito che non sussiste alcuna obbligatorietà per i Comuni di prendere parte al soggetto idrico ''. Inoltre è stato sancito come, piuttosto, sia ...Benevento . Torna a intervenire col presidente Giovanni Seneca il Comitato Sannita Abc sulla questione: 'La nuova bocciatura della Corte dei Conti della delibera n. 17 del 23.10.2023 del consiglio comunale di Paduli, che confermava l'adesione alla società mista pubblico/privata...“La Corte dei Conti ha nettamente censurato la delibera n. 17 approvata il 30/10/2023 dal consiglio comunale di Paduli per l’adesione alla costituenda società Sannio Acque srl, identica a quella appro ...Inutile illudersi: Sannio Acque va avanti, è tutto legittimo, inutile alzare polveroni. Ne è più che convinto il coordinatore del Distretto Sannita Pompilio Forgione, che ne ha per tutti. “Nella ...