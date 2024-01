San Cesareo | violenza sessuale sulla figlia da quando aveva 7 anni | arrestato il padre

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Per treavrebbe violentato sua, una bambina che oggi ha 10. Per questo a San, in provincia di Roma, gli agenti del pool specializzato nelladi genere e minori del commissariato Tivoli – Guidonia, sotto la direzione dei magistrati dal Gruppo uno della Procura di Tivoli, hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46, cittadino romeno incensurato, il quale dovrà rispondere diaggravata. L’uomo, separato da alcunidalla moglie, era solito frequentare regolarmente i suoi due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione, accogliendoli nella propria casa di ...