Salvini smaschera Toninelli | Cosa scriveva i due post che imbarazzano il M5s

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La nuova udienza del processo Open Arms nell'Aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo è stata incentrata per intero sulle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, accompagnato dalla legale Giulia Bongiorno., all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso della nave della Ong spagnola che nell'agosto 2019, dopo aver salvato 147 migranti, rimase 19 giorni in mare in seguito al divieto del Viminale di sbarcare a Lampedusa. L'udienza si è articolata in più fasi: il leader della Lega ha iniziato rendendo dichiarazioni spontanee per circa un'ora per poi rispondere ai quesiti del pubblico ministero, degli avvocati di parte civile e del collegio giudicante, presieduto da Roberto Murgia. "Io tutelavo la sicurezza nazionale - ha ...