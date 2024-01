Salute | Renzi | ' interrogazione e petizione on line per ripristinare Fondo disturbi alimentari'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Più di un milione e mezzo di ragazzi soffre di anoressia e bulimia. Isono esplosi negli ultimi quattro anni, anche (ma non solo) per la pandemia. Siamo davanti a un'emergenza: alzi la mano chi non ha un familiare o un conoscente che lotta contro questo mostro o con problemi comunque legati all'alimentazione". Lo scrive Matteosui suoi social. "E mentre i ragazzi ne parlano nelle scuole, sui social si è aperto un dibattito, si raccontano esperienze personali e dolorose, la politica cosa fa? Il Governo Meloni con una mano aumenta le spese degli staff di Palazzo Chigi, con l'altra taglia ben 25 milioni di € alsui. Dobbiamo intervenire subito: parlare non basta!", prosegue. "Abbiamo ...

