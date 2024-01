Salute | Blue Monday | psicologi | Contro la tristezza capire cosa ci fa stare meglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il clima rigido, la fine di festività e vacanze, il ritorno alla quotidianità e il nuovo anno appena iniziato: è questo un mix che può mettere ko lo statoco di molti italiani nel giorno più triste dell'anno, il, in arrivo lunedì 15 gennaio. "Non a caso in questo periodo dell'anno, così come in autunno, registriamo un'impennata di richieste di aiuto allo psicologo. È la cosiddetta ‘depressione stagionale' che ognuno può e deve saper affrontare anche da solo. Per primaaiuta l'essere coscienti di questo malessere, la consapevolezza è già un primo passo importante. Nei casi più gravi, è necessario chiedere aiuto”. Così all'Adnkronosil presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli...