Salute | Blue Monday | psicologi | “Contro la tristezza capire cosa ci fa stare meglio”

... ilMonday, in arrivo lunedì 15 gennaio. 'Non a caso in questo periodo dell'anno, così come in ... Così all'Adnkronosil presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), ...... ilMonday, in arrivo lunedì 15 gennaio. "Non a caso in questo periodo dell'anno, così come in ... Così all'Adnkronosil presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), ...Manuela Arcuri attrice ed ex modella, cresciuta a Latina, da subito si è avvicinata al mondo dello spettacolo come modella nei fotoromanzi. Ecco come ha fatto a dimagrire, con la dieta senza glutine.Lazzari (Cnop): 'In questo periodo e in autunno impennata di richieste di aiuto, colpa anche di clima e fine vacanze' ...