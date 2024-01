Salute | Blue Monday | psicologi | Contro la tristezza capire cosa ci fa stare meglio

Dunque, mai come in questa stagione diventa importante per l'uomo prendersi cura della propriain modo che ilMonday non persista poi tutto l'inverno o addirittura tutto l'anno'.Sono giovane e ine i medici dicono che solo 'sfortuna'. Per favore accetta le mie scuse e questi pezzi. Mi ...Nei casi più gravi, è necessario chiedere aiuto”. Così all’Adnkronos Salute il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari sul ‘lunedì triste’. “Non siamo ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.